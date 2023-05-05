Мелитополь, 5 мая, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности предотвратила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС. Об этом ТАСС сообщили 5 мая в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Россия

«Задержаны два агента Главного управления разведки минобороны Украины» , — говорится в сообщении.

Задержанных поместили в СИЗО.

Уточняется, что преступную деятельность координировали сотрудники ГУР минобороны Украины как напрямую, так и через посредницу, находящуюся в Финляндии. ФСБ изъяла готовое к применению взрывное устройство, а также автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества.

ИА REGNUM 3 мая сообщало со ссылкой на ФСБ о предотвращении покушений на главу Крыма Сергея Аксёнова и представителей власти в республике, включая председателя регионального заксобрания Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко.

Организацией терактов напрямую руководили связной начальника ГУР Кирилл Буданов и офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, являющийся заместителем главы офиса украинского президента. У них изъяли взрывные устройства, детонаторы к ним, механизмы на радиоуправлении, трекеры для слежки.