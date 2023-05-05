Берлин, 5 мая, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Полиция Берлина запретила использование российских и украинских государственных флагов у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шёнхольцер-Хайде 8 и 9 мая. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в столичных правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Бундестаг

Отмечается, что запрет на использование упомянутых флагов не распространяется на дипломатов и ветеранов Второй мировой войны. Также в рамках временного ограничения около мемориалов запретили исполнение маршевых и военных песен.

«Эта война… не должна выходить за рамки демократического дискурса и перерастать в конфликт или противостояние», — подчеркнули в правоохранительных органах.

Там уточнили, что полиция Берлина также ввела запрет на произношение призывов, которые могут быть использованы для одобрения специальной военной операции России на Украине.

В прошлом году власти Берлина ввели аналогичный запрет на использование государственных флагов России и Украины. Общий указ, изданный берлинской полицией, относился к 15 мемориальным местам в столице Германии.