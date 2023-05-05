Ясиноватая, ДНР, 5 мая, 2023, 12:03 — ИА Регнум. В результате обстрела города Ясиноватая ДНР со стороны украинских войск погиб один мирный житель. Об этом 5 мая сообщил представитель силовых ведомств региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Погибший

«Один ранен, один погиб», — процитировал его ТАСС.

ВСУ интенсивно обстреливают центр Ясиноватой с утра 5 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая при обстреле ВСУ Петровского района Донецка погиб мужчина 1970 года рождения. Ещё один мирный житель получил ранения при подрыве запрещённой противопехотной мины «Лепесток».