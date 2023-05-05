Страсбург, Франция, 5 мая, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Введённый Польшей в апреле 2023 года запрет на ввоз украинского зерна может быть превышением её полномочий как страны — члена Европейского союза. Об этом 5 мая говорится в обращении депутата Европарламента от Польши Марека Бельки к Еврокомиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Запрет на ввоз Украинского зерна в Польшу

В документе, текст которого привела «Лента. ру», напоминается, что Варшава с 15 апреля 2023 года ввела запрет на ввоз зерна с Украины, который отчасти был результатом снятия с 4 июня 2022 года тарифных и количественных ограничений на торговлю товарами между Евросоюзом и Украиной.

«Запрет на импорт был введён в ответ на протесты польских сельскохозяйственных производителей и без консультации с Еврокомиссией в нарушение её исключительной компетенции в этой области», — отметил Белька.

В связи с этим евродепутат задал ЕК вопрос о том, как она оценивает такие действия Польши и намерен ли Брюссель ввести санкции в отношении Варшавы в случае превышения ею своих полномочий.

«Если подтвердится, что польские власти превысили свои полномочия, наложив запрет на импорт, планирует ли Комиссия применить соответствующие меры к польскому правительству?» — уточняется в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не верит в то, что Европейская комиссия окажет финансовую помощь венгерским фермерам. По его словам, Брюссель постоянно обещает деньги, но не даёт их.