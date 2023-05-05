Сумы, Украина, , 08:13 — REGNUM В пятницу утром в Сумской области на севере Украины прозвучала серия взрывов. Об этом 5 мая сообщило украинское информационное издание «Зеркало недели».

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Других подробностей источник не приводит. Отмечается, что в регионе воздушная тревога объявлена не была.

В ночь на 5 мая воздушную тревогу объявили в Днепропетровской области. По данным украинских СМИ, в регионе прогремело несколько взрывов. По предварительной информации — сработала система противовоздушной обороны.

Накануне командование Воздушных сил Вооружённых сил Украины сообщило, что украинские военные сбили в небе над Киевом беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, который в ходе выполнения планового полёта потерял управление. В сообщении объяснили, что дрон пришлось сбить, чтобы избежать «нежелательных последствий».