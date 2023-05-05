Киев, 5 мая 2023, 01:36 — REGNUM Украинские военные сбили вечером 4 мая в небе над Киевом свой беспилотник Bayraktar TB2, сообщило командование воздушных сил Украины.

БПЛА Bayraktar TB2 ВВС Украины
БПЛА Bayraktar TB2 ВВС Украины
Ministry of Defence of Ukraine

Аппарат выполнял плановый полёт, но потерял управление. В сообщении поясняется, что дрон пришлось сбить, поскольку его неконтролируемое движение могло вызвать «нежелательные последствия».

Командование считает, что потеря управления произошла из-за технической неисправности аппарата.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 4 мая жители Киева заметили в небе над центром города несколько беспилотников.

На фоне этих сообщений появилась информация о стрельбе и взрывах в украинской столице. После этого в Сети опубликовали видеозапись с упавшими обломками одного из дронов. Мэр города Виталий Кличко написал о взрывах и пожаре в Соломенском районе города.

Ударные оперативно-тактические средневысотные беспилотники Bayraktar ТБ2 поставляются Украине Турцией. Глава компании Baykar Makina, производящей эти аппараты, Сельчук Байрактар в январе предупредил, что турецкая сторона при необходимости сможет применить беспилотники Bayraktar против их нынешних владельцев.

Помимо Украины, такие дроны есть у Азербайджана, Киргизии и Польши.