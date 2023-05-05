Москва, 5 мая, 2023, 05:17 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на купянском направлении, сообщил в пресс-службе Министерства обороны России начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В ходе боевых действий на купянском направлении военнослужащими группировки войск «Запад» за сутки вскрыты и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Кроме того, российские военные сорвали четыре попытки ротации ВСУ в районе населенных пунктов Каменка, Новомлынск и Тиньковка в Харьковской области, а также в районе Стельмаховки (ЛНР).

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая Минобороны России распространило информацию о том, что российские войска пресекли действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении в районе Стельмаховка, Кисловки, Тимковки и Ивановки.