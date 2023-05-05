Киев, 5 мая, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Украинский военный впал в панику, думая, что российские военные приближаются к его позиции. Реакцию солдата ВСУ заснял на нательную камеру его сослуживец.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Ролик оказался в распоряжении Telegram-канала «Военкоры русской весны» («РВ»).

На кадрах запечатлён лежачий ничком боец, к которому подбегает сослуживец, интересующийся всё ли с ним нормально. Однако солдат оказывается буквально не в силах пошевелиться. «Украина?!» — спросил лежащий, и только после этого смог сменить положение.

«Из истерики и ступора его с трудом вывели сослуживцы, сказав, что пора бежать, пока ворога нет. Очумевший украинский военный тут же приободрился и радостно побежал отступать подальше от поля боя», — описали ситуацию журналисты.

По их данным, инцидент произошёл в лесу неподалёку от Кременной.

Накануне военкор Андрей Руденко опубликовал в Telegram-канале видео, на котором российские военные неспешно идут под артиллерийским обстрелом. На кадрах видно, как двое военнослужащих идут по лесопосадке, рядом ними взрывается артиллерийский снаряд. Мужчины не останавливаясь продолжили путь.