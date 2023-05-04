Военкор Руденко показал видео с неспешно идущими под обстрелом российскими солдатами

Москва, , 21:13 — REGNUM Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в Telegram-канале видео, на котором российские военные неспешно идут под артиллерийским обстрелом.

Военнослужащий ВС России в зоне СВО © Алексей Майшев/РИА Новости

На кадрах видно, как двое военнослужащих идут по лесопосадке. Вскоре рядом с одним из военных детонирует артиллерийский снаряд. Мужчина не останавливаясь продолжил путь.

«Наши солдаты идут под артобстрелом и даже не обращают внимание на разрыв снаряда», — написал Руденко.

Военкор отметил, что такие подвиги российские воины совершают ежедневно. По его словам, обычный путь к передовой проходит практически под носом у противника, так как в этих районах в небе много вражеских дронов.