США дадут свободу действий Израилю при попытках Ирана получить ядерное оружие

Вашингтон, , 03:40 — REGNUM Политику сдерживания на Ближнем Востоке, а также защищать своих союзников намерены инициативно проводить Соединённые Штаты. Соответствующее заявление 4 мая сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в вашингтонском Институте ближневосточной политики, сообщает пресс-служба Белого дома.

Джейк Салливан Ellen Wallop Asia Society

Как пояснил Салливан, США намерены выстроить на Ближнем Востоке интегрированную архитектуру ПВО и обеспечения безопасности на море.

Также представитель Белого дома указал, что США признают право Израиля на «свободу действий», в случае, если Иран предпримет попытки получить ядерное оружие. Салливан подчеркнул, что Вашингтон ясно дал понять это Тегерану.

«Как неоднократно подтверждал президент [США Джозеф] Байден, он предпримет действия, необходимые для того, чтобы подкрепить это заявление, в том числе путем признания свободы действий Израиля», — добавил Салливан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил президент Ирана Ибрагим Раиси, стабильность на Ближнем Востоке зависит от диалога и сотрудничества соседних государств, но не от присутствия там иностранных контингентов, в частности, войск США.

При этом постоянный представитель Ирана при ООН и Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене Мохсен Назири Асл указал, что нынешний статус Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) — это результат политики и просчетов США, но шанс решить последние вопросы есть.

США вышли из СВПД в 2018 году, восстановив санкции против Ирана. В ответ Тегеран заявил о постепенном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.