Москва, 5 мая, 2023, 01:55 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области в ночь на 5 мая. По данным ТСН, в регионе прогремели взрывы. Предварительно — сработала ПВО.

Взрыв

Накануне в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за появления беспилотника в небе над украинской столицей. Летательный аппарат сбили. Позднее ВСУ признали, что уничтожили собственный Bayraktar TB2, который якобы потерял управление.

После падения БПЛА загорелось здание.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские СМИ распространили информацию о том, что в Киеве и Одессе прогремела серия взрывов в ночь на 4 мая. Позже стало известно, что, по предварительным данным, один из взрывов в Киеве мог быть вызван ударом по военному заводу «Арсенал».

Минобороны РФ не сообщало ни о каких ударах по объектам на территории Киева или Одессы.