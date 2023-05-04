Москва, 4 мая, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Футболисты «Наполи» сыграли вничью с «Удинезе» в матче 33-го тура чемпионата Италии и досрочно стали победителями первенства страны. Для «Наполи» это первое чемпионство с 1990 года.

EPA/CIRO FUSCO/ТАСС Футболисты «Наполи»

Встреча в Удине завершилась со счетом 1:1. У хозяев гол забил Санди Лордич (13-я минута), за «Наполи» отличился Виктор Осимхен (53).

Неаполитанцы набрали 80 очков в 33 турах и за пять матчей до конца чемпионата стали недосягаемы для соперников.

Клуб Лучано Спалетти опережает идущий вторым «Лацио» на 16 очков. «Наполи» в третий раз в истории стал чемпионом Италии.

Накануне ИА REGNUM писало, что московский ЦСКА на выезде обыграл «Урал» со счётом 2:1 и прошёл в финал этапа «Путь РПЛ» Кубка России.

Предыдущая встреча ЦСКА и «Урала» прошла 19 апреля и завершилась со счётом 1:1.