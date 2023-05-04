Киев, 4 мая, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Несколько беспилотников были замечены очевидцами в небе над центром Киева вечером 4 мая, их пыталась сбить украинская ПВО.

Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Киев

Как сообщает ТАСС, в течение 20 минут в украинской столице были слышны взрывы и стрельба. Предположительно, так пытались уничтожить появившиеся дроны. Позднее в Сети появилось видео поражения одного беспилотника. После падения его обломков, как рассказал мэр города Виталий Кличко, возник пожар. Пострадавших нет, здания, по его словам, также не пострадали.

Объявленную из-за появления беспилотников воздушную тревогу к настоящему моменту в Киеве и Киевской области уже отменили.

В ночь с 3 на 4 мая, по данным украинских СМИ, в Киеве и Одессе прогремела серия взрывов. Воздушная тревога была объявлена также в Черкасской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.