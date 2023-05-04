В Киеве м Одессе прогремело несколько взрывов, звучат сирены воздушной тревоги

Киев, , 03:46 — REGNUM Серия взрывов прогремела в Киеве и Одессе, об этом 4 мая сообщают украинские СМИ.

Воздушная тревога Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области, а также в Черкасской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога.

Кроме того, режим воздушной тревоги объявлен в подконтрольных Киеву частях ДНР, а также частях Херсонской и Запорожской областей.

Издание «Страна. ua» отмечает, что в Киеве после взрыва работают системы противовоздушной обороны. В свою очередь, издание «Думская» сообщило о серии взрывов в Одессе и работе ПВО в городе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушная тревога объявлена в Киеве и ещё восьми областях Украины.