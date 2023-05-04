Прага, 4 мая, 2023, 22:18 — ИА Регнум. Заявление о планах посетить Москву на предстоящей неделе сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, находясь в Праге, передаёт пресс-служба правительства Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Глава правительства Армении принял участие в обсуждении на тему: «Демократия Армении в неспокойном регионе. Потребности в безопасности и стабильности» в Пражском центре трансатлантических отношений. В ходе обсуждения Пашинян рассказал о своих планах совершить визит в Москву.

Премьер Армении Пашинян вместе с супругой Анной Акопян находится в Чехии с официальным визитом. Политик намерен встретиться с председателем правительства страны Петром Фиалой. Визит Пашиняна в Чехию продлится до 5 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в Праге призвал мировое сообщество дать адресную оценку блокаде Баку Лачинского коридора, ведущего в Нагорный Карабах.