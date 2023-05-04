Сильный пожар возник на Ереванской улице в Москве
Москва, 4 мая 2023, 22:13 — REGNUM Здание загорелось на Ереванской улице в Москве, сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, в нём находится продуктовый магазин и хостел. Ведётся эвакуация людей. Есть угроза обрушения маршевой лестницы.
На место прибыли пожарные и медики.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее 4 мая сообщалось, что в Тюменской области почти 80 жителей села Успенка эвакуировали из 30 жилых домов из-за пожара. Для тушения пожара задействовали два вертолёта Ми-8.