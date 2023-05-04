Москва, 4 мая, 2023, 22:13 — ИА Регнум. Здание загорелось на Ереванской улице в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Светлана Шевченко/РИА Новости Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ

По предварительным данным, в нём находится продуктовый магазин и хостел. Ведётся эвакуация людей. Есть угроза обрушения маршевой лестницы.

На место прибыли пожарные и медики.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее 4 мая сообщалось, что в Тюменской области почти 80 жителей села Успенка эвакуировали из 30 жилых домов из-за пожара. Для тушения пожара задействовали два вертолёта Ми-8.