В Москве в многоэтажном доме рухнул лифт с подростком

Москва, , 21:24 — REGNUM В Москве рухнул лифт с подростком, сообщил 4 мая Telegram-канал «112».

Лифт © Владимир Федоренко/РИА Новости

По информации источника, в многоэтажке на улице Верхние Поля произошло падение кабины с 11-го этажа на 6-й.

«Внутри находился подросток, его госпитализировали с переломом ноги», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года в Иркутске сорвалась кабина пассажирского лифта. Инцидент произошёл в одном из жилых домов. В момент срыва в лифте находились три человека, в том числе малолетний ребёнок. Никто из граждан значительно не пострадал. Во время движения лифта произошёл срыв кабины, находящейся в тот момент на четвёртом этаже. Практически сразу сработал ловитель лифта, и он остановился.