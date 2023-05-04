В Екатеринбурге таксист избил пассажира из-за отказа покинуть автомобиль

Екатеринбург, , 20:50 — REGNUM В Екатеринбурге таксист избил пассажира из-за отказа покинуть автомобиль, сообщил пострадавший порталу Е1.

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам пострадавшего, после прибытия водитель отказался ехать без объяснения причин и потребовал покинуть автомобиль и отменить заказ.

«Из-за нежелания опаздывать и терять деньги за подачу, которые уже сняли, я отказался выходить до отмены заказа водителем либо исполнения заказа», — рассказал пассажир.

В ответ на это водитель силой выволок мужчину из машины и начал бить. Избиение сопровождалось угрозами: «Я тебя инвалидом сделаю, убью. Достали! … русня поганая!».

После инцидента, пострадавший мужчина написал заявление в полицию. Аккаунт водителя, как стало известно, в службе такси заблокировали. сотрудниками полиции по данному инциденту проводится проверка.

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