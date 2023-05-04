В Калининграде мужчина нокаутировал девушку после отказа знакомиться

Калининград, , 12:20 — REGNUM В Калининграде прямо посреди улицы мужчина нанёс девушке удар и сбил её с ног. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Видеоролик опубликовал Telegram-канал «112».

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На кадрах видно, как девушка и мужчина стоят возле магазина на Литовском валу и о чём-то спорят. Молодая женщина отталкивает оппонента и уходит. Но тот догоняет её и со спины наносит сильный удар кулаком по лицу. Девушка падает на асфальт.

Нападавший отходит в сторону, а случайный прохожий пытается помочь пострадавшей.

Очевидцы рассказали, что мужчина в красной куртке пытался флиртовать с девушкой, однако она не захотела вступить с ним в диалог. Мужчина отказа не потерпел и ударил «обидчицу».

Правоохранительные органы начали розыск злоумышленника. О состоянии пострадавшей не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Сочи (Краснодарский край) избили 23-летнюю серебряную медалистку Кубка Европы по ски-кроссу Марию Доброву. На склонах Красной Поляны она познакомилась с 26-летним профессиональным лыжником Артёмом Набиулиным. В результате возникшего конфликта молодой человек в состоянии алкогольного опьянения избил спортсменку, а прохожим пришлось вызвать скорую и сотрудников полиции. В больнице врачи диагностировали у Добровой сильный ушиб переносицы.

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