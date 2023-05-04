Украинский депутат напал на секретаря делегации России на ПАЧЭС Ставицкого в Анкаре

Анкара, , 20:18 — REGNUM В Анкаре в кулуарах юбилейного заседания Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) 4 мая украинский представитель напал на секретаря российской делегации Валерия Ставицкого. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на данные посольства России в Турции.

Анкара © Антон Денисов/РИА Новости

По информации журналистов, инцидент произошёл в коридоре гостиницы, где проводят мероприятие. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

«Прибыли консул и врач, оказываем необходимую помощь», — сообщили агентству в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время заседания ПАЧЭС делегация украинских депутатов мешала выступать российским представителям, выкрикивая лозунги. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп вмешался и сделал им замечание, отметив, что недопустимо превращать парламентское заседание в уличную акцию. Украинцам не дали сорвать мероприятие.

В феврале 2023 года делегация от украинского парламента устроила скандал за заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене. Они развернули украинский флаг во время выступления белорусской делегации. Сорвать выступление депутаты не смогли, их попросили «убрать тряпку».