Мелитополь, 4 мая, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Уровень воды в Каховском водохранилище у Запорожской АЭС почти достиг критической отметки. Об этом сообщила в Telegram-канале спецкор ВГТРК Ольга Курлаева.

РИА Новости Каховская ГЭС

«Уровень воды поднялся на 17 метров и почти достиг критической отметки. Под угрозой разрушения дамба в Каменке Днепровской, могут быть затоплены десятки поселков и возникнут проблемы на ЗАЭС», — говорится в сообщении.

По данным спецкора, Киев открыл шлюзы в Днепропетровске и Запорожье. При этом на Каховской ГЭС Вооружённые силы Украины (ВСУ) не дают регулировать сброс воды. Одна из задвижек вышла строя из-за обстрелов. Ещё три не работают, не функционируют и краны-подъемники.

«Ремонтировать их невозможно, на правом берегу — украинские снайперы», — сообщила Курлаева.

Как сообщало ИА REGNUM, все населённые пункты Новокаховского округа Херсонской области остались без электроснабжения 4 мая в результате обстрелов со стороны ВСУ. Отмечается, что ремонтные работы во восстановлению электроснабжения Новой Каховки и прилегающих сёл откладываются в связи с непрекращающимися обстрелами с украинской стороны.