Новая Каховка, Херсонская область, , 08:20 — REGNUM Все населённые пункты Новокаховского округа Херсонской области остались без электроснабжения в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе городской администрации округа.

Восстановление линий электропередач © Андрей Рубцов/ТАСС

«В связи с повреждениями на линии 35 кВт без электроснабжения вновь остались все населённые пункты Новокаховского городского округа», — говорится в распространённом сообщении горадминистрации.

Отмечается, что ремонтные работы во восстановлению электроснабжения Новой Каховки и прилегающих сёл откладываются в связи с непрекращающимися обстрелами с украинской стороны.

Накануне, 3 мая, Вооружённые силы Украины провели массированный обстрел Донецка Донецкой Народной Республики. По словам мэра города Алексея Кулемзина, под обстрел попали Петровский и Кировский районы, а на улицах Петровского района обнаружили мины ПФМ-1 «Лепесток».