Афины , 4 мая, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Европейский союз направит греческой компании Hellenic Defence Systems, занимающейся производством различных снарядов, до 80 миллионов евро для производства боеприпасов, которые впоследствии направят на Украину. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил портал Pronews. gr.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

По данным новостного портала, Евросоюз выделит эти средства из утверждённого фонда помощи Украине на общую сумму в миллиард евро. Соответствующее решение приняли 28 апреля после визита в Афины еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

Отмечается, что участие Hellenic Defence Systems в этой инициативе даст греческой компании по производству боеприпасов возможность частично восполнить убытки по итогам прошлых лет. В 2020 году убытки компании достигали €129 миллионов, в 2021 — €85 миллионов.

Накануне, 3 мая, послы 27 стран Европейского союза одобрили решение о выделении из средств Европейского фонда мира суммы в размере одного миллиарда евро на совместные закупки и/или производство боеприпасов для Вооружённых сил Украины.