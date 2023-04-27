В Донецке группа подростков получила ранения из-за взрыва
Донецк, 27 апреля 2023, 22:26 — REGNUM Мальчики от 12 до 14 лет получили ранения при детонации взрывоопасного предмета в Пролетарском районе Донецка. Тип взрывного устройства уточняется. О происшествии сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По предварительной информации, четыре подростка подорвались после контакта с неизвестным предметом на дороге. Не исключается и противопехотная мина «Лепесток».
Дети получили ранения разной степени
Специалисты устанавливают источник взрыва.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мелитополе Запорожской области вечером 27 апреля произошёл взрыв. Сработало самодельное устройство. Обошлось без пострадавших.