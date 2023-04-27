СЦКК: в Донецке четверо подростков получили ранения из-за взрыва

Донецк, , 22:26 — REGNUM Мальчики от 12 до 14 лет получили ранения при детонации взрывоопасного предмета в Пролетарском районе Донецка. Тип взрывного устройства уточняется. О происшествии сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Взрыв Glava.rk.gov.ru

По предварительной информации, четыре подростка подорвались после контакта с неизвестным предметом на дороге. Не исключается и противопехотная мина «Лепесток».

Дети получили ранения разной степени

Специалисты устанавливают источник взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мелитополе Запорожской области вечером 27 апреля произошёл взрыв. Сработало самодельное устройство. Обошлось без пострадавших.