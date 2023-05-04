В Донецке мужчина подорвался на мине «Лепесток»
В Донецке мужчина подорвался на мине «Лепесток»
Донецк, 4 мая, 2023, 17:40 — ИА Регнум. В Донецке в результате детонации мины «Лепесток» пострадал мужчина, сообщил 4 мая в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
Василий Иванов ИА REGNUM
Мина «Лепесток»
«Пострадал мужчина 1974 г. р.», — говорится в сообщении.
Инцидент произошёл в Куйбышевском районе возле дома № 94 по улице Семёна Тянь-Шанского.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля дети получили ранения при детонации взрывоопасного предмета в Пролетарском районе Донецка. По предварительной информации, четыре подростка подорвались после контакта с неизвестным предметом на дороге. Не исключается и противопехотная мина «Лепесток». Дети получили ранения разной степени тяжести.