Донецк, 4 мая, 2023, 17:40 — ИА Регнум. В Донецке в результате детонации мины «Лепесток» пострадал мужчина, сообщил 4 мая в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Василий Иванов ИА REGNUM Мина «Лепесток»

«Пострадал мужчина 1974 г. р.», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в Куйбышевском районе возле дома № 94 по улице Семёна Тянь-Шанского.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля дети получили ранения при детонации взрывоопасного предмета в Пролетарском районе Донецка. По предварительной информации, четыре подростка подорвались после контакта с неизвестным предметом на дороге. Не исключается и противопехотная мина «Лепесток». Дети получили ранения разной степени тяжести.