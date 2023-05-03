ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 пунктов, до 5–5,25% годовых

Вашингтон, , 21:33 — REGNUM Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5–5,25%, говорится в пресс-релизе регулятора, опубликованном 3 мая.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5–5-¼ процента», — говорится в сообщении.

ФРС выразила готовность скорректировать позицию американской денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей комитета.

Кроме того, комитет продолжит сокращать запасы казначейских ценных бумаг и долговых обязательств агентств и ценных бумаг с ипотечным покрытием, как это описано в его ранее объявленных планах.

Как сообщало 2 мая ИА REGNUM, в США разорился четвёртый банк с начала 2023 года. Вслед за Silicon Valley Bank, Silvergate и Signature Bank на дно отправился ещё один региональный банк — First Republic. Он стал очередной жертвой ухудшения финансовой ситуации в США. Нынешний банковский кризис разгорелся на фоне резкого повышения ключевой ставки в США и многих других странах мира из-за взлёта инфляции. За 2022 и начало 2023 года ФРС де-факто выключила свой печатный станок и повысила ключевую ставку с нуля до 5%. Для американской экономики увеличение ставок до максимального уровня за 15 лет стало настоящей «шоковой терапией». В первом квартале 2023 года экономика США выросла лишь на 1,1%. В следующие кварталы ожидается практически околонулевой рост.