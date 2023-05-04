Федерация фехтования Швеции запретила своим спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами

Стокгольм, , 13:52 — REGNUM Федерация фехтования Швеции ввела запрет на участие шведских спортсменов в соревнованиях, до которых допустили атлетов из Белоруссии и России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно опубликованному заявлению, Федерация фехтования Швеции совместно с федерациями других стран Северной Европы выступила против решения Международной федерации фехтования о допуске российских и белорусских спортсменов к международным турнирам.

В конце апреля 2023 года исполнительный комитет Международной федерации дзюдо принял решение допустить российских и белорусских бойцов до соревнований при условии, что спортсмены будут выступать под нейтральным флагом.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, в свою очередь, в ходе заседания исполнительного комитета заявил, что в МОК пока не готовы дать ответ на запрос российской стороны о допуске к участию в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.