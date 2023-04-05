Сочи, Краснодарский край, , 17:29 — REGNUM В Сочи (Краснодарский край) избили 23-летнюю серебряную медалистку Кубка Европы по ски-кроссу Марию Доброву. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил Telegram-канал «112».

Отдыхающие на горнолыжном курорте «Красная Поляна» в Сочи © Екатерина Лызлова/РИА Новости

На склонах Красной Поляны она познакомилась с 26-летним профессиональным лыжником Артёмом Набиулиным.

По данным источника, инцидент произошёл 2 апреля. В результате возникшего конфликта молодой человек в состоянии алкогольного опьянения избил спортсменку, а прохожим пришлось вызвать скорую и сотрудников полиции. В больнице врачи диагностировали у Добровой сильный ушиб переносицы.

На данный момент устанавливаются подробности произошедшего, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

5 апреля в пресс-службе краснодарского МВД сообщили о начале проверки в отношении мужчины, устроившего драку с двумя промоутерами в центре города Сочи. По словам пострадавших, неизвестный мужчина выражался нецензурными словам, угрожал и вёл себя агрессивно.