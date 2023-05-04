Гаага, Нидерланды, , 11:56 — REGNUM Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) 4 мая сообщила о прибытии Владимира Зеленского в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, где украинский президент планирует выступить с речью.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Президент [Украины] прибыл в Международный уголовный суд в Гааге. Пока неясно, зачем именно он туда прибыл и точно ли там он выступит с запланированной речью», — сообщил телеканал.

Ранее издание Politico сообщало, что украинский президент 4 мая посетит МУС, где выступит с речью «Нет мира без справедливости». Кроме того, в Гааге он встретится с премьер-министром Бельгии Александром де Кро.

Также в планы украинского лидера в рамках визита в Нидерланды входят встречи с премьер-министром страны Марком Рютте, главой МИД Вопке Хукстрой и министром обороны Кайсой Оллнгрен.