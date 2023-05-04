В Краснодарском крае нашли тело пропавшей девушки-аниматора
Краснодар, 4 мая 2023, 11:36 — REGNUM В Краснодарском крае обнаружили тело 19-летней девушки, пропавшей на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщили 4 мая в следственном управлении СКР по региону.
Уточняется, что следователи обнаружили останки убитой злоумышленниками Татьяны Мостыко ночью 4 мая в лесополосе в Ленинградском районе.
Характер имеющихся на теле потерпевшей повреждений подтверждает криминальный характер смерти.
Расследование уголовного дела об убийстве двух человек продолжается. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства преступления.
Как сообщало ИА REGNUM, аниматоры, 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко, пропали без вести 28 апреля на участке федеральной автодороги М-4 «Дон» вблизи станицы Березанской Выселковского района Краснодарского края. По данным СК, они ехали на автомобиле Hyundai Grandeur с мероприятия в станице Крыловской в город Усть-Лабинск. Следователи возбудили уголовное дело.
После пропажи аниматоров с их карт были списаны деньги частями по пять тысяч рублей. Несколько дней спустя возле лесополосы в Брюховецком районе обнаружили сгоревший автомобиль пропавших, тел в нём не было.
Подозреваемых в совершении убийства мужчины и девушки задержали 3 мая в Краснодаре. Их личности удалось установить в кратчайший срок.
Сначала обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Место, где злоумышленники спрятали тело девушки, показал один из задержанных.
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