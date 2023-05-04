Москва, 4 мая, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Российские авиакомпании начали отменять рейсы по территории страны из-за сокращения субсидий государства в размере 1,5 млрд рублей. Об этом 4 мая сообщили «Известия» со ссылкой на источники в отрасли.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская авиация

Отмечается, что правительство сократило поддержку региональных рейсов авиаперевозчиков в облёт Москвы с 9 млрд до 7,5 млрд рублей, и уточняется, что причиной этого, по словам источников, стала экономия по ряду расходных статей из-за дефицита бюджета.

Также указывается, что больше всего авиарейсов было отменено в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии. В то же время эксперты уверены, что это несущественное сокращение субсидирования и потому от него не стоит ждать каких-либо ещё больших негативных последствий.

Уточняется, что издание направило запросы в пресс-службы администраций названных регионов, Минтранса и правительства, и добавляется, что в Росавиации не стали комментировать эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля авиакомпания «Аэрофлот» начала выполнять регулярные прямые рейсы по маршруту Сочи — Ереван. Рейсы будут осуществляться каждый день на самолётах Airbus A320.