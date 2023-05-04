Москва, , 09:18 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 96 лесных пожаров на общей площади 11 044 га. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба «Авиалесоохраны».

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 3 мая лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали в 20 регионах России 96 лесных пожаров на площади, пройденной огнём 11 044 га», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Вологодской, Самарской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Амурской, Иркутской, Новосибирской, Томской и Омской областей; в Башкирии и Бурятии; в Пермском, Красноярском, Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях; а также в Ханты-Мансийском автономном округе и Еврейской автономной области.

Отмечается, что сейчас в России насчитывается 69 лесных пожаров на общей площади 9421 га, на которой ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 3145 человек, 673 единицы техники и 11 воздушных судов. На авиационном мониторинге задействовано 41 воздушное судно.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров. В документе указывается, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы в размере от 10 до 20 тыс. рублей для граждан, от 30 до 60 тыс. рублей для должностных лиц, от 400 до 800 тыс. рублей для юридических лиц.