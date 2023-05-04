Петропавловск-Камчатский, 4 мая, 2023, 04:24 — ИА Регнум. Землетрясения магнитудой 4,3 и 5,2 зарегистрированы сейсмологами в Камчатском крае. Об этом 4 мая сообщает региональное управление ГУ МЧС.

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«По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, ранним утром 4 мая в акватории Тихого океана зарегистрировано два сейсмособытия», — уточняется в сообщении.

Первое землетрясение произошло в 07:06 по местному времени (22:06 мск 3 мая). Магнитуда составила 5,2, эпицентр находился в акватории Тихого океана, в 122 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 18 км. На территории столицы края жители ощущали подземные толчки магнитудой до 3,0. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Примерно через две минуты после первого сейсмособытия произошло второе землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр располагался в 114 км восточнее Петропавловска-Камчатского в Тихом океане. В населённых пунктах региона землетрясение не ощущалось.

Угроза цунами ни при первом, ни при втором подземных толчках не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на вулкане Шивелуч в Камчатском крае наблюдается рой землетрясений, выброс газов и рост лавового купола.