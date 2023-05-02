На вулкане Шивелуч за несколько дней произошёл рой землетрясений и выброс газов

Петропавловск-Камчатский, , 06:38 — REGNUM Рой землетрясений, выброс газов и рост лавового купола наблюдаются в течение нескольких дней на вулкане Шивелуч в Камчатском крае. Об этом 2 мая сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Извержение вулкана Шивелуч. Снимок из космоса NASA

Как уточнили специалисты Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук», на вулкане Шивелуч наблюдается рой землетрясений, магнитуда самого сильного из них составила 4,8.

Кроме того, сообщается о мощной фумарольной активности (выброс газов) в районе купола Каран, расположенного за пределами Молодого Шивелуча. На снимке со спутника просматриваются несколько мощных фумарол на куполе.

Как уточнил вулканолог Дмитрий Мельников в своём Telegram-канале, на куполе Каран есть участки, прогретые до температуры 100 градусов. За прошедшие сутки над куполом наблюдалась чрезвычайно мощная парогазовая деятельность.

На обзорном снимке виден кратер, образовавшийся несколько дней назад, 11 апреля, и в нём растёт лавовый купол. По мнению Мельникова, сейсмическая активность, вероятно, связана с внедрением магматического вещества в район купола Каран.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ГУ МЧС России по Камчатскому краю предупредило о вероятности выпадения пепла в посёлках Ключи, Козыревск, Усть-Камчатск после того, как в регионе активизировался вулкан Шивелуч.