Politico: на Украину прибыл комплекс ПВО Patriot с обученными ее применению украинскими военными

Вашингтон, , 03:00 — REGNUM Американская система противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и обученные ее применению украинские военнослужащие прибыли на Украину, сообщила газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне.

ЗРК Patriot Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Событие состоялось на минувшей неделе. Бойцов ВСУ, которые будут управлять комплексом, тренировали на военной базе Форт-Силл в штате Оклахома (США). Другие подробности не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля американский журнал Military Watch Magazine написал о том, что комплексы Patriot, которые передали Украине, не могут сбивать современные российские ракеты. Авторы публикации считают, что указанные системы ПВО не изменят ситуацию в зоне специальной военной операции и их поставки носят символический характер.