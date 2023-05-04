Вашингтон, 4 мая, 2023, 03:00 — ИА Регнум. Американская система противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и обученные ее применению украинские военнослужащие прибыли на Украину, сообщила газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

Событие состоялось на минувшей неделе. Бойцов ВСУ, которые будут управлять комплексом, тренировали на военной базе Форт-Силл в штате Оклахома (США). Другие подробности не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля американский журнал Military Watch Magazine написал о том, что комплексы Patriot, которые передали Украине, не могут сбивать современные российские ракеты. Авторы публикации считают, что указанные системы ПВО не изменят ситуацию в зоне специальной военной операции и их поставки носят символический характер.