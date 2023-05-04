В Краснодарском крае полностью ликвидировали возгорание резервуара на нефтебазе

Темрюкский район, Краснодарский край, , 02:28 — REGNUM Возгорание резервуара с нефтепродуктами полностью ликвидировали спасатели в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

Уточняется, что полная ликвидация пожара на нефтебазе в посёлке Волна была объявлена в 23:42 мск. Площадь пожара на пике составляла 1200 кв. метров, пожарным удалось избежать распространения огня на соседние резервуары с нефтепродуктами.

Пожару был присвоен самый высокий ранг сложности, пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что причиной пожара, возникшего в резервуаре с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, стало падение беспилотного летательного аппарата.