Хельсинки, 3 мая, 2023, 23:20 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский покинул Финляндию, где принимал участие в саммите стран Северной Европы, в неизвестном направлении. Об этом 3 мая сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По данным финских СМИ, кортеж украинского лидера покинул Президентский дворец около 20:30 мск. Позднее было опубликовано множество видеозаписей из разных районов Хельсинки, где высокоохраняемый кортеж двигался в направлении аэропорта.

Уточняется, что около 20:50 мск кортеж прибыл к терминалу аэропорта в столице Финляндии, предназначенному для частных самолётов. Над аэропортом в момент прибытия зависли несколько вертолётов, обеспечивающих безопасный вылет высокопоставленных гостей. Такие же меры безопасности предпринимались во время визита экс-президента США Дональда Трампа.

По данным сервиса Flightradar24, отслеживающего траектории полёта воздушных судов, в аэропорту появился самолёт, на котором не было опознавательных сигналов. Самолёт вылетел в неизвестном направлении в 21:00 мск, исчезнув из поля зрения сервиса. Сразу после вылета самолёта полиция покинула зону терминала частных рейсов.

«Исключительные ограничения для автомобильного движения в центре закончились», — сообщили органы правопорядка Хельсинки в Twitter и поблагодарили жителей столицы Финляндии за терпение и понимание.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как уточнили в Киеве, президент Украины Зеленский пробудет в Финляндии один день, однако на родину вернётся не сразу.