Пентагон: американская военная помощь Украине с начала президентства Байдена составила $36,4 млрд

Вашингтон, , 22:27 — REGNUM Объем американской военной помощи Украине с начала работы Джо Байдена в качестве президента США составил $36,4 млрд, сообщили в пресс-службе Пентагона.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кроме того, ведомство оценило совокупный размер подобной поддержки с начала специальной военной операции. Она равняется $35,7 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля американский бизнесмен и владелец компании Twitter Илон Маск написал о том, что передал в помощь Украине $100 млн. 26 апреля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Запад стремиться к тому, чтобы на европейском континенте началась война.

При этом сами США не желают, чтобы конфликт приблизился к американской территории.