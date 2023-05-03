Москва, 9 сентября, 2020, 15:20 — ИА Регнум. Тесты на уровень интеллекта (IQ-тесты) при подборе персонала не проводят большинство работодателей в России (82%), показал опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Практикуют IQ-тесты для всех кандидатов на должности 18% компаний. Тестируют только претендентов на должности руководителей, менеджеров и инженеров 13% руководителей.

Основные доводы в пользу теста на интеллект — оценка способности кандидатов оперативно принимать решения. Противники уверены, что тест не может показать уровень интеллекта кандидата.

Опрос проведён 24 августа — 8 сентября 2020 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 135 населенных пунктах во всех округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, самый популярный вопрос рекрутёров при приёме граждан на работу вопрос об опыте работы (14%).

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