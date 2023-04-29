Киев, , 17:31 — REGNUM В городе Запорожье, который временно находится под контролем киевского режима, переименовали 50 улиц. Об этом 29 апреля сообщило местное издание Forpost.

Запорожье Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что переименованию подверглись улицы, названия которых связаны с Россией и СССР. В частности, улица Молодогвардейская станет Люботинской, улица Сахалинская — Слобожанской, Тульская — Конотопской, Дальневосточная — Фазановой, Челябинская — Ирпенской.

По информации издания, в дальнейшем в городе планируется переименовать ещё 200 улиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией и СССР.

Как отметил глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин, этот закон граничит с гуманитарным фашизмом. По его словам, власти Украины во главе с Зеленским борются со своей собственной историей. Также он выразил уверенность в том, что историческая справедливость и гуманитарная объективность будут восстановлены.