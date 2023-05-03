Москва, , 18:33 — REGNUM США рассматривают Индию как важнейший антикитайский бастион в регионе и поэтому не требуют от Нью-Дели ничего особенного и продолжают помогать ему. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 мая заявил Алексей Куприянов, руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН. Так он прокомментировал данные агентства Bloomberg о том, что Вашингтон решил воздерживаться от открытой критики Индии, чтобы удержать её на своей стороне в рамках конфронтации Белого дома с КНР.

Джо Байден и Нарендра Моди (сс) The White House

«Это типичная американская политика. Они проводят её, например, в отношении Саудовской Аравии, к которой тоже есть вопросы по правам человека. Но так как роль этой страны для Америки очень важна, то в Белом доме предпочитают закрывать глаза. Точно такая же ситуация с Индией. Последний крупный скандал был ещё при президентстве Билла Клинтона, который пытался читать индийцам лекции на тему того, как следует соблюдать права человека. Есть рабочие группы и в Конгрессе, и в Сенате, которые настроены достаточно анти-индйиски и обвиняют её в том, что она не соблюдает права человека», , — напомнил Куприянов.

Однако общего курса Вашингтона они не меняют. Индия, по словам Куприянова, оказалась в идеальном положении, так как США вынужденно заинтересованы в её существовании и развитии.

«С американской точки зрения Индия — это антикитайский бастион в силу самого факта своего существования. Чем лучше Индия развивается, чем мощнее становится её экономика, тем сложнее будет Китаю осуществлять экспансию. У него на южной границе растёт ещё одна великая держава, которая сдерживает Поднебесную. Поэтому американцы ничего особенного от Индии не требуют — в том числе не добиваются от Нью-Дели военного союза. Американцы настолько нуждаются в Индии в качестве противовеса Китаю, что продолжают ей помогать, несмотря на имеющиеся сложности в отношениях Вашингтона и Нью-Дели. В итоге индийцы получают американские деньги и технологии, а взамен ничего не обещают», — объяснил индолог.

Что касается противоречий между Индией и Китаем, то ключевым моментом остаётся война 1962 года, нанесшая индийскому национальному самосознанию глубокую травму, которая, по словам Куприянова, саднит до сих пор.

«Плюс у Индии есть претензии к Китаю относительно его действий в Индийском океане, который в Нью-Дели традиционно рассматривают как зону безопасности. И когда там появляются китайские военные подводные лодки или китайские военные базы, то индийцев это очень беспокоит, — сказал эксперт. — Впрочем, для Индии её конфликты с Китаем не являются судьбоносными. И главная причина того, что они не исчерпаны до сих пор, — их незначительность. Когда Пекин и Нью-Дели решат их уладить, то сделают это очень быстро».

Не очень велики шансы США и на то, что после их отказа критиковать Индию последняя станет активнее выступать против Китая. Так, в частности, полагает и. о. научного руководителя Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин. Он призвал не забывать, что Индия проводит самостоятельную политику, и хотя её отношения с Китаем довольно плохие, имеет место и сотрудничество — взаимная торговля, китайские инвестиции и так далее.

«А главное, мало кто поведётся на американский подход: «мы вас не будем ругать, а вы за это нас поддерживайте». Всем понятно, что США хотят, чтобы другие страны делали то, что не удаётся самой Америке. Причём бесплатно. Поэтому едва ли Индия будет менять позицию из-за того, что Белый дом решил перестать её ругать», — сказал Лукин.

Поэтому как бы ни были велики китайско-индийские противоречия, выливающиеся порой в приграничные потасовки, едва ли Вашингтон может всерьёз рассчитывать на то, что Нью-Дели однозначно встанет на сторону США в их противостоянии с КНР.

«Я думаю, что отношения Индии и Китая останутся такими же, как сейчас. Доводить дело до горячего конфликта никто не будет. Обе страны довольно успешно развиваются, и война им невыгодна», — подытожил Лукин.

Напомним, что ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в рядах высокопоставленных американских чиновников сообщило, что администрация президента США Джозефа Байдена вознамерилась не критиковать политику Нью-Дели. В Белом доме будто бы осознали ту серьёзную роль, которую может сыграть Индия в условиях американо-китайского противостояния. Ради этого в Вашингтоне решили забыть о проблемах с правами человека в Индии, которые раньше так сильно беспокоили Штаты.