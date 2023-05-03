Вашингтон, 3 мая, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Вашингтон считает, что Киев сам может решать, каким образом противостоять России. Об этом 3 мая заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газете The Washington Post.

Он прокомментировал заявление Кремля, что украинская сторона организовала атаку беспилотников по резиденции президента России.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Оставляем на усмотрение Украины решать, как она будет защищаться и как она собирается пытаться возвращать территорию», — сказал Блинкен.

Госсекретарь также отметил, что в США пока знают об инциденте только по заявлениям Москвы, поэтому пока не могут подтвердить атаку на Кремль.

Как сообщало ИА REGNUM, в пресс-службе Кремля расценили атаку дронов как теракт и покушение на президента Владимира Путина. При этом Москва оставила за собой право ответить «там и тогда, где и когда посчитает нужным».

Инцидент произошёл около 03:00 прошлой ночью. К Кремлю подлетели два беспилотника, но были уничтожены. Путин не пострадал, его график работы не изменился.