Блинкен не стал осуждать Украину за атаку беспилотников на Кремль
Госсекретарь Блинкен заявил, что США оставляют на усмотрение Украины защиту своей территории
Вашингтон, 3 мая, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Вашингтон считает, что Киев сам может решать, каким образом противостоять России. Об этом 3 мая заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газете The Washington Post.
Он прокомментировал заявление Кремля, что украинская сторона организовала атаку беспилотников по резиденции президента России.
«Оставляем на усмотрение Украины решать, как она будет защищаться и как она собирается пытаться возвращать территорию», — сказал Блинкен.
Госсекретарь также отметил, что в США пока знают об инциденте только по заявлениям Москвы, поэтому пока не могут подтвердить атаку на Кремль.
Как сообщало ИА REGNUM, в пресс-службе Кремля расценили атаку дронов как теракт и покушение на президента Владимира Путина. При этом Москва оставила за собой право ответить «там и тогда, где и когда посчитает нужным».
Инцидент произошёл около 03:00 прошлой ночью. К Кремлю подлетели два беспилотника, но были уничтожены. Путин не пострадал, его график работы не изменился.