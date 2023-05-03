Сочи, Краснодарский край, 3 мая, 2023, 17:36 — ИА Регнум. В Краснодарском крае рейс Стамбул — Москва начал подготовку к экстренной посадке из-за сообщений пилотов о проблемах с наддувом салона. Об этом в среду, 3 мая, сообщил Telegram-канал «112».

Владимир Сергеев/РИА Новости Самолет

«Сейчас решается, есть ли необходимость выработать топливо перед приземлением», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту самолёта находятся 44 человека, двое из которых — дети.

В конце апреля пассажирский самолёт Boeing, выполнявший рейс из Таиланда, связался с диспетчерами, доложил о нештатной ситуации на борту на фоне отказа техники, после чего совершил экстренную посадку в Красноярске. В результате аварийной посадки никто не пострадал.