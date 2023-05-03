Варшава, 3 мая, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Демографическая ситуация в Польше ухудшается из-за политики правящей партии «Право и справедливость» (ПиС), заявили читатели польского издания Gazeta. pl, комментируя новость о снижении рождаемости и высокой смертности в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Пандемия и всё, что устроили по этому поводу наши власти. Конфликт за восточной границей, в который мы влезли. Высокая инфляция. Отсутствие финансовой стабильности, постоянно меняющиеся законы и правила. Нужно быть сумасшедшим, чтобы, будучи обычным поляком, думать о детях», — написал один из читателей.

Другой пользователь отметил, что многие пары в Польше заводят домашних животных вместо детей, так как получить услуги ветеринара гораздо проще, чем добиться приёма у врача. Ещё один читатель заявил, что министерство здравоохранения скомпрометировало себя и смертность в стране продолжит расти.

«Мир без поляков станет лучше. Пойду-ка я проголосую за ПиС», — оценил политику властей следующий читатель.

«Правительство ПиС грабит поляков, как оккупант», — заявил ещё один пользователь.

По данным главного статистического управления Польши, население республики непрерывно сокращается с 2017 года. В течение 2022 года в стране стало на 141 тысячу жителей меньше, численность населения сократилась до 37,766 миллиона человек.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опубликованному в апреле 2023 года докладу Евростата, число жителей Польши к 2100 году уменьшится на 8,1 миллиона человек. При этом темпы сокращения населения в республике ожидаются одними из наиболее высоких среди других стран ЕС.