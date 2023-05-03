На Украине предложили снести советскую символику с монументов времён Второй мировой войны

Киев, , 15:22 — REGNUM Директор Института национальной памяти Украины Антон Дробович предложил снести изображения серпа и молота со всех надгробных памятников и монументов времён Второй мировой войны. Об этом в среду, 3 мая, сообщил Telegram-канал Military Media Center.

Монумент «Родина-мать» в Киеве © Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА Новости

«Если позволяет стилистика мемориала, символику можно снести, однако местные власти в отношении каждого конкретного памятника должны применить индивидуальный подход», — приводит источник слова Дробовича.

В ходе выступления он подчеркнул, что на сегодняшний день памятники и надгробные сооружения времён Второй мировой войны не подпадают под закон о запрете использования символики «коммунистического режима».

Антон Дробович добавил, что в случае принятия решения о реставрации необходимо руководствоваться «исторической правдой, целесообразностью и принципом здравого смысла», а также разместить рядом с монументом стенд с дополнительной информацией на украинском языке.

Министр информационной политики и культуры Украины Александр Ткаченко сообщил о решении депутатов Верховной рады принять законопроект об упрощении процедуры сноса памятников, связанных с СССР или Россией. По его словам, при принятии нового закона будут основания для удаления из реестра культурного наследия любых связанных с российской историей памятников.