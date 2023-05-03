Верховная рада приняла закон «АнтиПушкин» об упрощении сноса памятников, связанных с Россией и СССР

Киев, , 14:48 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины 3 мая во втором чтении приняли законопроект об упрощении процедуры сноса памятников, связанных с Россией и СССР. Об этом сообщил министр информационной политики и культуры Украины Александр Ткаченко в Telegram-канале из зала парламента.

Демонтаж памятника Михаилу Ломоносову в Днепропетровске © Mykola Myakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Он отметил, что переименовывать улицы проще, но памятники находятся в реестре объектов культурного наследия, из-за этого сложней убирать «российские маркеры» из публичного пространства на Украине.

«Поэтому мы в МКИП разработали законопроект, который стал известен как «АнтиПушкин», — написал министр.

Ткаченко сообщил, что при принятии нового закона будут основания для удаления из реестра культурного наследия любых памятников, которые связаны с Россией и СССР.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Одесском театрально-художественном колледже уволили 82-летнего преподавателя музыки и истории искусств за то, что он на занятиях включал музыку русских композиторов, а также вёл лекции на русском языке. Его уволили после жалобы одного студента.

Процесс массового сноса памятников на Украине начался в 2015 году, когда в стране приняли закон о «декоммунизации». Сначала нападкам подверглось советское наследие, со временем в стране стали сносить памятники русским политическим деятелям и представителям культуры, в том числе Александру Пушкину.