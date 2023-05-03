Москва, 3 мая, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Владимир Болдырев допустил возможный поход ВСУ в Одесскую область для провокации против Приднестровья и предполагаемый захват военного склада в селе Колбасна. Сообщение об этом опубликовал RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

Болдырев призвал для начала оценить, насколько возможно осуществление такой провокации. Исходя из полученных результатов, стоит, по его мнению, предпринимать дальнейшие шаги. То, что Киев на такое способен, генерал отвергать не стал, но превентивное уничтожение склада с боеприпасами посчитал преждевременным.

«Взорвать, конечно, можно всё, но, коли стало об этом известно, надо думать, будет ли вообще эта провокация. Обычно подобные операции и диверсии готовятся в полной тайне», — сказал Болдырев в интервью «Национальной службе новостей».

Генерал отметил, что Колбасна находится на границе с Украиной и имеет небольшой гарнизон охраны.

«Все будет зависеть от того, как среагируют правительство и народ Приднестровья, наши миротворцы, которые там находятся, как мы отреагируем на это», — подытожил Болдырев.

Как ранее писало ИА REGNUM со ссылкой на материал RT, тысячи украинских солдат перебросили в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровья. Для этого в районах Дачного, Каменки и Раздельной переоснастили ангары для хранения сельхозпродукции.

По сведениям источника, до 15 мая одна группировка ВСУ может выдвинуться в направлении Тирасполя и организовать провокацию для отвлечения российских войск, в то время как вторая может захватить склады с боеприпасами, с советских времён хранящимися в селе Колбасна.

Военный эксперт Иван Коновалов рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что если Украина попытается всё это устроить, то сделает это в надежде растянуть российские вооружённые силы в преддверии наступления, которое Киев активно анонсирует.