Военный эксперт Коновалов назвал возможные провокации ВСУ в Приднестровье попыткой надавать на РФ

Москва, , 15:31 — REGNUM Если Украина попытается устроить провокацию в Приднестровье, то сделает это в надежде растянуть российские вооружённые силы в преддверии наступления, которое Киев активно анонсирует. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 мая заявил военный эксперт Иван Коновалов. Так он прокомментировал информацию RT, согласно которой ВСУ перебросили в Одесскую область тысячи своих солдат для подготовки провокации в этом регионе.

Приднестровье Иван Шилов © ИА REGNUM

«Киев выстраивает определенную конструкцию в контексте давления на наш фланг (это очень важно!), — сказал Коновалов. — Приднестровье — это русская земля, и естественно, что Россия её не оставит. И давление на этот регион и в широком смысле на фланг российской Специальной военной операции, по мнению Киева, может сыграть свою роль. Для того чтобы попробовать растянуть наши силы в преддверии того наступления, которое они так сильно анонсируют».

В свою очередь, другой военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что в настоящее время провокации против Приднестровья бессмысленны, но Киев может рискнуть и устроить их, надеясь использовать это как отвлекающий фактор.

«Провокации против Приднестровья сейчас совершенно бессмысленны, потому что новые подразделения наших войск мы в Приднестровье не отправим, — сказал Онуфриенко. — Наши вооружённые силы не удастся ослабить, провоцируя что бы то ни было в Приднестровье. Вполне возможно, что это отвлечение внимания и создание информационного шума, который должен ослабить наше внимание к другим направлениям. А информационным войнам Киев уделяет много внимания. Это «деза», которых сейчас будет много по всем направлениям. Классическое наступление всегда подразумевает направление главного удара, ложный удар (чтобы вынудить противника перебросить туда войска) и отвлекающие удары с разных направлений, которые раздергивают силы, находящиеся в обороне».

По мнению Онуфриенко, сейчас основное внимание ВСУ уделяют Запорожской области с целью выйти к Мелитополю и границе с Крымом.

«Но есть не менее опасное направление — Купянское. Там тоже возможен удар противника с тем, чтобы потом, развернувшись на юг, атаковать вдоль дорог и вдоль возвышенностей Сватово и Кременную, — сказал он. — Да, любые провокации в районе Приднестровья как отвлекающий фактор вполне возможны. Но никакого значительного количества сил, с тем чтобы войти на территорию Приднестровья, у Украины нет. Тем более этого не поймёт правительство Молдавии, которое расценит это как нападение на её территорию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным RT, полученным из собственных источников, тысячи представителей ВСУ отправились в Одесскую область в рамках подготовки провокации против Приднестровья. Предполагается, что с 9 по 15 мая одна группировка ВСУ планирует выдвинуться в направлении Тирасполя, чтобы начать вооружённую провокацию для отвлечения российских войск, а вторая попытается захватить склады с боеприпасами в селе Колбасна (ПМР).